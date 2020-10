Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma vineri ca Romania este la limita unui dezastru sanitar și cere un pact pentru Sanatate, asumat de toate partidele, care ar presupune consultari la Cotroceni. „S-a ajuns prea departe! Suntem la limita unui dezastru sanitar! Romania nu-și mai permite un președinte…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social-democrații sunt „o minoritate” și liberalii „au tot”: Guvern, Parlament, Cotroceni. Liderul social-democrat spune ca PNL trebuie sa iși asume ce se intampla și sa nu mai caute vinovați in alta parte. „In acest moment exista o majoritate in Parlament.…