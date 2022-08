Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, sambata la sediul Consiliului Județean (CJ) Vrancea, ca rectificarea bugetara va fi pusa in transparenta de catre Ministerul Finantelor „in cursul saptamanii viitoare”. El a vorbit si despre compensarea preturilor la energie si a precizat ca, pana in prezent, furnizorii…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, sambata la sediul CJ Vrancea, ca rectificarea bugetara va fi pusa in transparenta de catre Ministerul Finantelor undeva in cursul saptamanii viitoare.

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, sambata la sediul CJ Vrancea, ca rectificarea bugetara va fi pusa in transparenta de catre Ministerul Finantelor undeva in cursul saptamanii viitoare. El a vorbit si despre compensarea preturilor la energie si a precizat ca, pana in prezent, furnizorii nu au trimis…

- O prima rectificare bugetara pe acest an va fi aprobata la sfarșitul saptamanii viitoare, iar cei mai mulți bani se duc la ministere pe care le putem numi neperformante, cum ar cel al finanțelor, energiei, transporturilor și al dezvoltarii. Cheltuielile in primele șase luni au fost de 240,2 mld lei…

- Premierul Nicolae Ciuca a refuzat marți sa raspunda la intrebarile repetate ale reporterilor despre o eventuala scoatere a UDMR de la guvernare din cauza refuzului de a se delimita de Viktor Orban. ”Nu am reușit sa ma vad cu domnul președinte Kelemen Hunor. Nu este un subiect pe care sa-l fi discutat…

- „Ce mesaj transmit si transmite Guvernul cu aceasta rectificare bugetara? Deficitul se va mentine in termenii pe care i-am agreat cu Comisia Europeana. Deci nu avem un derapaj de deficit. Fata de anul trecut reducem pragul, e cu un punct procentual mai mic decat anul trecut in primul semestru. Avem…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, ca urmeaza ca rectificarea bugetara sa se produca in prima decada a lunii august si a precizat ca exista acele angajamente pe care Guvernul trebuie sa le respecte, respectiv acea reducere de 10% a cheltuielilor pentru bunuri si servicii, de la fiecare minister…