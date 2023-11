Stiri pe aceeasi tema

- Prin angajarea raspunderii Guvernului, este in vigoare legea care plafoneaza cheltuielile in sistemul bugetar. Astfel, bugetarii nu mai pot cumpara telefoane mai scumpe de 500... The post Legea austeritații este pentru proști… Transgaz cumpara 735 de telefoane iPhone ultimul model ca e companie de stat…

- Ministerul Educației a precizat vineri ca performanța școlara este recompensata prin burse de excelența, dupa ce premierul a spus ca e inadmisibil ca elevi cu nota 2 sa ia bursa de merit. „Aștept o soluție prin care bursa de merit sa reflecte performanța

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a afirmat vineri, intrebat despre reducerile de cheltuile impuse de Executiv, prin Ordonanta, autoritatilor locale, ca daca il intreaba daca Romania poate sa traiasca fara un bazin de inot, fara o sala de sport, o sala de cinematograf sau un sediu de primarie, in…

- Banca Naționala a Romaniei impreuna cu celelalte entitați bancare la care statul roman este acționar, dar și instituții ca Avocatul Poporului, Curtea Constituționala ori Autoritatea Electorala Permanenta vor fi exceptate de la aplicarea reducerilor de cheltuieli prevazute in pachetul de masuri fiscale…

- Premierul Romaniei a anunțat ca luni va discuta cu ministrul Marcel Boloș și șeful PNL, Nicolae Ciuca, pe tema legilor pe care-și angajeaza raspunderea Executivului, dorind sa faca o ședința extraordinara de Guvern, pentru a fi in prima lectura dezbatute.

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat joi la Guvern ca nu a notificat nicio persoana privind presupusul acces ilegal la date cu caracter personal in programul Casa Verde pentru ca așteapta mai intai concluziile Autoritații pentru protecția datelor și ale Parchetului general. Acesta a explicat…