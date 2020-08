Stiri pe aceeasi tema

- Candidatii PSD din Bucuresti in alegerile locale din luna septembrie au fost lansati, duminica seara, la eveniment fiind prezenti presedintele interimar al formatiunii, Marcel Ciolacu, secretarul general interimar, Paul Stanescu, precum si edilul general in functie, Gabriela Firea, care candideaza…

- Partidul Social Democrat și-a facut cunoscuți, duminica seara, candidații la alegerile locale pentru Primaria Capitalei și pentru cele și sectoare. „Lansarea candidaților Partidului Social Democrat pentru alegerile locale din București, alaturi de președintele interimar al #PSD, Marcel Ciolacu, secretarul…

- Candidatul dreptei la Primaria Bucuresti, Nicusor Dan, este noul favorit pentru castigarea scrutinului de la sfarsitul lunii septembrie, potrivit analizei facuta de o agentie de pariuri. Nicusor Dan are in prezent o cota de 1.67, iar sansele Gabrielei Firea au scazut de la o cota de 1.91, pe 10 iulie,…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri seara, ca se poarta negocieri pentru alegerile locale, dar candidatul la Primaria Capitalei ramane Gabriela Firea. Intrebat, miercuri seara, la...

- Gabriela Firea i-a cerut lui Marcel Ciolacu sa accepte orice conditie pusa de Victor Ponta pentru o alianta PSD-ProRomania. Firea se teme ca Ponta, in cazul in care nu va bate palma cu Ciolacu, va arunca in cursa pentru Primaria Capitalei un candidat din partea ProRomania, care va rupe din electoratul…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a transmis miercuri pentru ȘTIRIPESURSE.RO ca este dispus sa susțina candidatul PSD la prezidențiale daca PSD va sprijini candidatul Pro Romania la Primaria Generala a Capitalei, dupa ce liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a zis ca ”de departe” cel mai bun candidat…

- Candidatul sustinut de PNL, USR si PLUS la Primaria Bucuresti, Nicusor Dan, afirma ca cele doua testari in masa pentru coronavirus pe c are le deruleaza Primaria Capitalei in aceasta perioada sunt ”o cheltuiala inutila a banului public”. ”Daca vrea sa faca ceva pentru protectia bucurestenilor, Gabriela…