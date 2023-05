Ciolacu: E timpul pentru ca minimum 30 la suta dintre locurile pe listele de candidati sa fie alocate femeilor

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, spune ca, desi sunt peste 9,8 milioane de femei in Romania acestea sunt slab reprezentate in politica si in administratia publica. „E timpul pentru ca minimum 30 la suta dintre locurile pe listele de candidati sa fie alocate femeilor”, a transmis…

