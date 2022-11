Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu declara ca este ferm convins ca viitorul presedinte, incepand din anul 2024, va fi un presedinte de stanga. „Nu trebuie sa intram in jocuri electorale. Romanii vor stii cel mai bine pe cine sa voteze in anul 2024, in functie de cat de mult ne vom implica si de solutiile pe…

- Partidul Social Democrat va conduce Romania si dupa 2024, indiferent daca va fi in alianta cu PNL sau singur, a declarat, sambata, la Conferinta Judeteana de Alegeri a PSD Bacau, presedintele formatiunii, Marcel Ciolacu. „Daca vom avea maturitatea de a ne respecta ca si parteneri – si eu cred ca nu…

- Președintele PSD se declara nemulțumit de discuțiile din spațiul public legate de majorarea pensiilor și de „care da mai mult pensionarilor”. Marcel Ciolacu spuen ca iși dorește o marire de pensii cat mai mare, dar sustenabila. Raspunzand unei intrebari privind declaratiile presedintelui Klaus Iohannis…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, le-a multumit vineri colegilor din familia europeana pentru adoptarea Rezolutiei prin care se exprima clar sprijinul total pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen, relateaza Agerpres.

- Presedintele PSD , Marcel Ciolacu, a declarat ca decizia privind stabilirea impozitelor pe proprietati a fost descentralizata catre autoritatile locale, mentionand ca trebuie sa existe o diferentiere in functie de zona.Ciolacu a explicat, intrebat in legatura cu amendamentul senatorilor din coalitia…

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca in cazul Blue Air ar trebui sa intervina institutiile statului.

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu este in doliu dupa ce mama sa s a stins din viata. Aceasta era internata intr un spital din Buzau dupa ce a fost diagnosticata cu o boala incurabila. Pe Facebook au fost postate mai multe mesaje de condoleate dupa greaua pierdere suferita de presedintele PSD. Suntem alaturi…