Ciolacu: E normal că comunicăm cu AUR; nu avem un proiect politic comun în acest moment Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca, in momentul de fata, social-democratii nu au un proiect politic comun cu AUR si nici nu se poate vorbi despre o alianta politica. "Eu m-am saturat sa ne judecam cum ne judecau unii in campanie electorala, sa ne impartim in buni si in rai. Institutional, in acest moment comunicam, categoric. Nu vorbim de o alianta politica. Exista anumite elemente, uitati-va la acest abuz al celor care au pierdut si vor sa ocupe totul in Parlament. E normal ca comunicam cu cei de la AUR si eu comunic cu domnul Simion pe aceasta tema. Nu avem un proiect politic… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

