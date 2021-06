Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, joi seara, ca ”este exclus” ca PSD sa faca alianta cu PNL pentru guvernare. ”Cu cine, cu Turcan la guvernare? Cu Orban, cu Citu? Cum se poate construi cu ei?”, a afirmat Ciolacu.

- „Eu cred ca domnul Iohannis, in acest moment, cu totii vedem cum prin tacere se implica in viata politica, dupa ce ne-a impus aceasta coalitie, cred ca nu iese de rusine. Cred ca presedintelui Romaniei in momentul acesta ii e rusine si sa spuna ca a facut o mare greseala, dar cand se uita la ei, sunt…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca in coalitia de guvernare exista "o criza de imaturitate politica". "Avem o criza de imaturitate politica (in cadrul coalitiei de guvernare - n.r.), e evident, de lipsa a oamenilor de stat si vad si in seara aceasta, toate discutiile sunt in jurul…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a anuntat, intr-o postare pe Facebook, ca "revocarea lui Vlad Voiculescu a venit mult prea tarziu pentru mulți romani care și-au pierdut viața sau și-au distrus sanatatea".Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a reactionat dupa demiterea lui Vlad Voiculescu si sustine ca…

- Marcel Ciolacu spune ca sindicaliștii au fost „indreptatiti sa ceara anumite drepturi. Trebuiau sa comunice. Poate au fost tratati cum sunt tratati romanii, arogant”.„Nu a fost niciun scandal la metrou. Cand nu iti convine ceva, cand esti la guvernare, nu poti sa ii faci pe toti teroristi. Nu poti…