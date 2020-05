Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca el personal sustine incheierea unei aliante cu partidele lui Victor Ponta si Calin Popescu Tariceanu, insa o decizie in acest sens trebuie luata de catre partid. Intrebat intr-un interviu acordat postului Antena 3 daca ar fi de acord cu o…

- Cea mai noua Cercetare de tip OMNIBUS a evidențiat o cadere a partidului de guvernamant, in timp de principalii contracandidați stagneaza pe poziții. Fața de luna ianuarie-februarie cand PNL se situa la un confortabil 38%, in mai, liberalii ai cazut la cota 32. PSD avea 27% in iarna, pentru ca acum…

- Prim-ministrul Orban a declarat ca specialiștii au estimat ca primul val al epidemiei de coronavirus se va incheia undeva in jurul datel de 1 iulie, iar cel de-al doilea ar putea izbucni dupa octombrie. In acest interval, a afirmat el, ar putea fi organizate alegerile locale. „Daca primul val se va…

- Parlamentul se întâlnește joi, la ora 12.00, în ședința comuna pentru a dezbate și aproba decretul de prelungire a starii de urgenta. Ședința are loc în contextul în care patru partide parlamentare au anunțat ca nu sunt de acord cu menținerea starii de urgența daca aceasta…

- Liderii PSD, Pro Romania, UDMR, ALDE si cel al grupului parlamentar al minoritatilor nationale de la Camera Deputatilor i-au trimis, luni, o scrisoare premierului Ludovic Orban in care ii cer organizarea cat mai curand a unui cadru de intalniri de lucru periodice ale Guvernului cu partidele parlamentare,…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, arata ca partidul pe care il conduce nu va vota in orice condiții prelungirea starii de urgența. Acest anunț vine in condițiile in care liderul Pro Romania, Victor Ponta, dar și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au facut un anunț similar. Daca cele…

- Mesaj al ambasadorului Statelor Unite la Bucuresti, Adrian Zuckerman Ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman, la vernisajul expozitiei de fotografii consacrate împlinirii a 30 de ani de la Revolutia din România din decembrie 1989. Foto: Nicu Popescu Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti,…

- Conu Zaharia de la Cotroceni trage sforile guvernarii fantoma, dupa ratarea definitiva a anticipatelor Al doilea premier desemnat (și nevotat) din partea PNL sa formeze un guvern, Florin Cițu, și-a depus mandatul in plina epidemie de coronavirus și - culmea! - președintele Klaus Iohannis a acceptat.…