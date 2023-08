Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu si ministrul de Finante, Marcel Bolos au prezentat astazi in cadrul unei conferinte de presa noile masuri fiscale.Premierul Marcel Ciolacu a precizat ca sunt peste 50 de masuri care au fost discutate si in cadrul Coalitiei."Vorbim de prima reforma reala in ceea ce priveste sistemul…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, dupa aparitia draftului austeritatii ca este pentru prima data cand un Guvern isi asuma o astfel de abordare, precizand ca este nevoie sa evitam blocarea banilor europeni.

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca saptamana viitoare, „pana joi”, va fi publicat proiectul de OUG privind reducerea cheltuielilor bugetare. „A doua OUG e pentru venituri mai mari din colectare. Așteptam și de la ANAF o analiza. E o scadere de venituri și din cauza scaderii consumului. Dar pot sa…

- Zi importanta la Guvern. Premierul Marcel Ciolacu a discutat cu șefii Bancii Mondiale despre reforma pensiilor speciale, cumulul pensiei cu salariul și masurile fiscale, dar și despre negocierea cu Comisia Europeana in privința unei noi ținte pentru deficitul bugetar.

- ”Joi o vedem daca ramane acord sau intra ordonanta, maine se hotaraste cu cei din retail, din sistem. Se insista pe Ordonanta pentru un echilibru in tot sistemul, aici vorbim si de produsele din Romania cat si de cele din import”, a spus presedintele PSD. Premierul Marcel Ciolacu a mentiobat ca e nevoie…

- Liderul PSD a transmis un mesaj in urma discuțiile purtate la Guvern cu reprezentanții sindicatelor din Sanatate. Marcel Ciolacu a punctat ca angajații din sistemul sanitar sunt „cei care au stat in prima linie a luptei cu pandemia, in timp ce alții fumau și beau in Guvern”.