Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ciuca și Marcel Ciolacu s-au intalnit astazi cu reprezentanții Uniunii Sindicale Sanitas pentru a dialoga pe tema prioritațile de finanțare din sistemul medical. Printre prioritați se numara deblocarea angajarilor din sistem și un nou sistem de salarizare.

- Liderul PSD Marcel Ciolacu și ministrul Sanatații Alexandru Rafila participa, marți, la Guvern la intalnirea premierului Nicolae Ciuca cu sindicaliștii din Sanatate. Consultarile cu reprezentantii sindicatelor SANITAS au inceput la ora 15.00, la sediul Guvernului. Liderii sindicatului SANITAS au fost…

- Negocierile de la Palatul Victoria de duminica dupa-amiaza dintre prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu și reprezentantii sindicatelor din Educatie s-au incheiat fara un rezultat concret. Drept urmare, sindicatele au anunțat la finalul discuțiilor ca vor…

- „Ministerul Muncii are toata susținerea coaliției pentru a realiza legea salarizarii unitare și reforma pensiilor speciale, intr-un timp cat mai scurt”, a transmis sambata premierul Nicolae Ciuca, dupa ce președintele PSD, Marcel Ciolacu, a cerut suspendarea negocierilor pentru formarea noului Guvern…

- Liderul senatorilor PSD, Stefan Radu Oprea, susține ca propunerea președintelui PSD, Marcel Ciolacu, de a suspenda negocierile pentru formarea noului Guvern pana la rezolvarea crizelor din Educație și Sanatate este „una de bun simț”, care arata „o ințelegere a nevoilor oamenilor și dorința de a gasi…

- CITESTE SI BREAKING NEWS Reacția lui Ciuca la apelul lui Ciolacu: Noi am spus de la inceput ca e bine sa respectam Protocolul și sa evitam targuiala. Romanii au alte prioritați 13:02 248 BREAKING NEWS Coalitia incearca sa previna greva din Educație - Sindicatele, convocate la Guvern pentru negocieri…

- Dumitru Costin, liderul Blocului National Sindical, a declarat luni la Palatul Victoria, dupa sedinta Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, ca sunt probleme in salarizare la APIA, cei care se ocupa de gestionarea unor programe de miliarde, ma refer la cei din zona IMM-urilor, dar si legate…

- In ciuda faptului ca an de an banii alocati de la buget celor doua institutii care gestioneaza sistemul sanitar – Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, au crescut, serviciile medicale oferite pacientilor nu au tinut pasul, scrie Ziarul Financiar.Aproape 78 miliarde de lei…