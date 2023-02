Stiri pe aceeasi tema

Scandalul taxei de solidaritate ia amploare. Dupa ce austriecii de la OMV au aratat ca nu trebuie sa plateasca bani statului roman, acum și reprezentanții Black Sea Oil and Gas spun ca potrivit Ordonanței data de Guvern nu datoreaza nimic statului roman. Deși Guvernul a emis o Ordonața de urgența din…

Prim-ministrul Nicolae Ciuca a anuntat, intrebat daca cei de la compania Black Sea Oil ar fi cerut o derogare de la plata taxei pentru solidaritate, ca va avea o intrevedere luni dupa-amiaza cu ceilati lideri ai coalitiei si cu reprezentantii Black Sea Oil, iar printre subiectele abordate va fi si cel…

„In acest moment, am stabilit o intalnire cu ceilalti co-presedinti ai coalitie si ne vedem astazi dupa-amiaza cu reprezentantii Black Sea Oil si sigur ca unul dintre subiectele abordate va fi si cel al platii taxelor, in conformitate cu directiva europeana si cu ordonanta de urgenta, ceea ce, in momentul…

Un oficial al Directiei de Taxe a UE vine la Bucuresti pentru discutii privind politica fiscala a UE și pentru a lamuri cu Ministerul de Finanțe unde platește OMV. Comisia Europeana are nevoie de clarificari suplimentare din partea Ministerului Finantelor inainte de a raspunde autoritatilor romane asupra…

Consultarile sunt esentiale pentru a stabili aplicarea contributiei de solidaritate si in cazul OMV Petrom, companie care a anuntat ca, potrivit propriei interpretari a situatiilor sale financiare, nu va trebui sa plateasca. Cazul, o speta fiscala complexa care trebuie clarificata de catre autoritatile…

Nicolae Ciuca spune ca dezbaterea si pozitionarea politica de o parte si de alta nu este tocmai cel mai potrivit lucru, referitor la taxa pe care OMV nu vrea s-o plateasca in Romania. "In tot acest coontext, eu cred ca dezbaterea si pozitionarea politica de o parte si de alta nu este tocmai cel mai…

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, ar fi avut luni o intrevedere la sediul Guvernului cu premierul Nicolae Ciuca, pe tema "taxei de solidaritate" pe care urmeaza sa o plateasca anumite companii, spun surse politice.

