Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova trece prin provocari fara precedent, a afirmat, joi, presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, in cadrul unei declaratii comune de presa, la Palatul Cotroceni, alaturi de presedintele Klaus Iohannis. Ea a vorbit, in acest sens, despre sustinerea acordata de Romania. ‘Ii multumim…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Maia Sandu vine in Romania. Surse oficiale spun ca președinta Republicii Moldova ajunge joi in București și va avea intalniri cu președintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciuca și cu președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Vizita are loc in contextul…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, vine intr-o vizita oficiala in Romania, joi, 23 februarie, au declarat surse oficiale pentru Libertatea. Maia Sandu va fi primita la Cotroceni de președintele Klaus Iohannis și va avea discuții și cu alți oficiali romani, inclusiv cu premierul Nicolae Ciuca…

- Marcel Ciolacu afirma ca este profund ingrijorat din cauza informațiilor comunicate de Maia Sandu și anunța ca Romania susține continuarea drumului democratic și european al Republicii Moldova.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, despre scenariul unei candidaturi la prezidentiale in Romania a Maiei Sandu, ca este unul dintre sustinatorii unificarii Romaniei Mari, dar „una e ceea ce ne dorim si alta e realitatea”. „Vreau sa va reamintesc ca si in 2024 sunt alegeri si pentru functia…

- In perioada 19-20 decembrie 2022, presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizita de lucru in Romania. Ea va avea intalniri cu Klaus Iohannis, președintele Romaniei, cu Nicolae Ciuca, prim-ministrul Romaniei, Alina Gorghiu, președinta Senatului Romaniei, și cu Marcel Ciolacu,…

- Elvetia face apel la respectarea stricta a Conventiei de la Geneva si sustine eforturile comunitatii internationale de a documenta si sanctiona crimele de razboi, a declarat luni presedintele Confederatiei Elvetiene, Ignazio Cassis, aflat in vizita la Bucuresti. „Bineinteles ca razboiul din Ucraina,…