- Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat, referitor la esecul negocierile ministrul Agriculturii Petre Daea cu cei de la Comisia Europeana si faptul ca CE a decis sa aloce Romaniei doar 10,05 milioane euro, din rezerva UE, drept compensatii pentru producatorii supusi socului importurilor de cereale din…

- „Suma venita de la Comisia Europeana a fost ridicola fața de efortul nu numai al Romaniei, ci și al Poloniei, Bulgariei, Cehiei, Slovaciei, țarile cele mai afectate (de cerealele ieftine din Ucraina). E foarte ușor sa gasim vinovați. Cred ca fermierii așteapta in primul rand soluții. Problema e ca nu…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, la Europa FM, ca pana la rotația guvernamentala nu ar trebui schimbați miniștrii pentru a nu bloca ministerele, dar in mai se va face o „analiza completa” a fiecarui ministru, iar ministrul Agriculturii, Petre Daea, va afla atunci daca este vinovat sau…

- Europarlamentarul REPER Dacian Ciolos i-a solicitat liderului PSD Marcel Ciolacu sa il retraga urgent din functie pe ministrul Agriculturii Petre Daea, din cauza modului „dezastruos" in care a negociat compensatiile de la Comisia Europeana". El a adaugat ca ii va cere comisarului pentru Agricultura…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, reafirma ca isi doreste ca si dupa 2024 sa poata functiona actuala coalitie de guvernare, sugerand ca PSD ar putea chiar forma o alianta cu liberalii. Mai mult, Ciolacu nu exclude posibilitatea de a candida la presedintia Romaniei, in tandem cu Nicolae Ciuca in functia…

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, susține ca Romania nu o sa permita distrugerea canalului Bastroe.

- „Sa nu credeti cumva ca romanii nu stiu adevarul si romanii nu stiu exact ce s-a intamplat si cine este de vina. S-au facut greseli in ceea ce priveste aderarea Romaniei la spatiul Schengen. Tot ce am construit si abordarea pe care am avut-o in timpul negocierilor nu a fost cea corecta. Cum adera Romania…

- Fermierii din Romania, dar și din alte cateva state sunt victime ale dublului standard aplicat de la Bruxelles, din cauza caruia au pierderi mai mari decat colegii lor din Occident, o realitate dura recunoscuta chiar de Comisarul pentru Agricultura, polonezul Janusz Wojciechowski. Acesta a admis ca…