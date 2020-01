Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica, la Calarasi, ca structura politicii romanesti arata clar ca exista PSD, pe partea stanga, si PNL, pe dreapta, iar ”la USR vedem fiecare ca, incet-incet, acea flacara de imaculati incepe sa se stinga”.

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a fost ironic, duminica, la Calarasi, afirmand ca daca vor fi organizate alegeri anticipate, Ludovic Orban nu va mai fi premier si poate spune acest lucru „in scris”.

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a fost ironic, duminica, la Calarași, afirmand ca daca vor fi organizate alegeri anticipate, Ludovic Orban nu va mai fi premier și poate spune acest lucru „in scris”.„Daca vor fi anticipate eu va dau scris ca domnul Orban nu va mai fi premier…

- Marcel Ciolacu, președinte interimar al PSD, spune ca nu va negocia cu PNL „o perioada lunga de timp” și ca politica romaneasca are doi piloni: PNL și PSD.Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica, la Calarași, la Conferința Județeana, ca nu va negocia cu PNL.…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca o greseala mare facuta de social-democrati a fost lipsa, la nivel central, a unor analize dupa alegeri, el dand asigurari ca acest lucru nu se va mai intampla anul acesta."In urma multor discutii cu secretarul general, noi am hotarat,…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, nu exclude o apropiere de PNL sub umbrela unui „proiect national comun” care poate sa vina ori de la liderii partidelor, ori de la presedintele Klaus Iohannis. 'Iohannis e și președintele meu”, a zis Ciolacu.Intrebat daca este posibila o alianta PSD-PNL,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca este mandru ca a participat la Revolutia din 1989, precizand ca nu a cerut statului roman niciun ban pentru ca este revolutionar. ”Nu imi faceti o vina pentru ca nu am murit sau pentru ca nu am stat in casa de Revolutie”, a spus Ciolacu.Ciolacu a…

