- Dupa ce a avut, marți, discuții cu reprezentanții sindicali din Sanatate, Marcel Ciolacu, liderul PSD – aflat, la momentul de fața in fotoliul de președinte al Camerei Deputaților, dar care se pregatește sa preia fraiele guvernarii, dupa rocada – a anunțat concluziile intrevederii de marți. La discuțiile…

- Liderul PSD a transmis un mesaj in urma discuțiile purtate la Guvern cu reprezentanții sindicatelor din Sanatate. Marcel Ciolacu a punctat ca angajații din sistemul sanitar sunt „cei care au stat in prima linie a luptei cu pandemia, in timp ce alții fumau și beau in Guvern”.

- Liderii sindicatelor din Educație se intalnesc astazi cu reprezentanți ai guvernului pentru o noua runda de discuții legate de cerințele profesorilor. Angajații din Invațamant au anunțat ca de luni, 22 mai, declanșeaza greva generala.Intalnirea cu sindicatele a fost convocata de premier, care a declarat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a confirmat pentru Radio Romania Actualitati ca și el va participa maine, la Guvern, la intalnirea cu sindicatele din educatie, convocata de premier pentru ora 12:00. Si ministrul muncii, Marius Budai, spune ca va fi prezent la aceste discutii. El considera ca este…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, saluta anuntul facut de presedintele american, Joe Biden, in marja Summitului G7, prin care SUA si alti parteneri multinationali sustin, cu peste 4 miliarde de dolari, proiectul Reactoarelor Modulare Mici din Romania, potrivit Agerpres."Romania face astazi un pas…

- Sistemul educational din Romania trece printr-o perioada delicata. Dascalii amenința cu proteste masive dupa ce a avut loc deja o greva de avertisment. In pragul examenelor de final de an, clasa politica privește cu ingrijorare aceste revendicari dar susține faptul ca se pot gasi soluții. „PSD a susținut…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți ca iși dorește ca proiectul de lege privind pensiile speciale sa fie adoptat in Camera Deputaților pana la finalul acestei sesiuni parlamentare, intr-o forma care sa fie acceptata de Comisia Europeana. El a mai spus ca PSD a decis ca din viitorul guvern…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca a cazut de acord cu premierul Nicolae Ciuca sa incerce sa creioneze viitorul Guvern in functie de persoane, nu de posturi, astfel ca la ministere sa ajunga "oamenii cei mai competenți", informeaza Agerpres.