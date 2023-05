Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a precizat, dupa intalnirea avuta la Guvern cu sindicatul SANITAS, impreuna cu ministrul Sanatatii Alexandru Rafila, ca a fost o discutie foarte aplicata iar posturile din sistemul sanitar vor fi deblocate si voucherele de vacanta vor fi acordate

- Liderul PSD a transmis un mesaj in urma discuțiile purtate la Guvern cu reprezentanții sindicatelor din Sanatate. Marcel Ciolacu a punctat ca angajații din sistemul sanitar sunt „cei care au stat in prima linie a luptei cu pandemia, in timp ce alții fumau și beau in Guvern”.

- Premierul Ciuca și Marcel Ciolacu s-au intalnit astazi cu reprezentanții Uniunii Sindicale Sanitas pentru a dialoga pe tema prioritațile de finanțare din sistemul medical. Printre prioritați se numara deblocarea angajarilor din sistem și un nou sistem de salarizare.

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, s-au intalnit, marți, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Uniunii Sindicale Sanitas, pentru a dialoga pe tema prioritaților de finanțare din sistemul medical.Principalele prioritați asupra carora au fost agreate…

- Guvernul le-a promis, marți, sindicaliștilor din Sanatate mai multe masuri pentru a stopa declanșarea unei greve. Principalele prioritati asupra carora au fost agreate solutii vizeaza deblocarea angajarilor din sistem, eliminarea inechitatilor si noul sistem de salarizare. Executivul a anuntat ca prim-ministrul…

- Luni, 22 mai, a inceput greva generala a profesorilor. Prim-ministrul Nicolae Ciuca și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, s-au intalnit duminica cu liderii federațiilor sindicale. A fost facuta o oferta de creștere salariala pentru personalul nedidactic, alaturi de alte beneficii pentru…

- Negocierile de la Palatul Victoria de duminica dupa-amiaza dintre prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu și reprezentantii sindicatelor din Educatie s-au incheiat fara un rezultat concret. Drept urmare, sindicatele au anunțat la finalul discuțiilor ca vor…

- In legatura cu o posibila greva generala a sindicaliștilor din Sanatate, ministrul Rafila spune ca revendicarile sunt ”indreptațite” și pot fi rezolvate, dar ”etapizat”. Pe termen scurt, ar putea fi rezolvate revendicarile legate de contractul colectiv de munca, tichetele de masa și de vacanța, precum…