- Premierul Marcel Ciolacu este de parere ca afirmațiile facute de premierul maghiar Viktor Orban, la Baile Tușnad, il privesc doar pe el, iar preocuparea Romaniei este doar relația economica pe care țara noastra o are cu vecinul de la vest. Marcel Ciolacu a fost intrebat ce parere are despre criticile…

- Viktor Orban a mers, sambata, la Baile Tușnad, la a 33-a ediție a Școlii de Vara. Premierul maghiar a ținut un discurs de aproape o ora și jumatate, in care a vorbit și despre viitorul Uniunii Europene. S-a referit si la Ucraina, pe care nu o vede nici in UE, nici in NATO. Orban considera […] The post…

- Peste 7.000 de persoane s-au inregistrat pentru a asista la traditionalul discurs pe care Viktor Orban, premierul Ungariei, il va sustine in inchiderea lucrarilor Universitatii de Vara "Tusvanyos" de la Baile Tusnad.

- Premierul Marcel Ciolacu a negat, vineri, ca i-ar fi sugerat omologului sau ungar, Viktor Orban, sa aiba un discurs moderat, sambata, la Baile Tușnad, afirmand ca acesta „e un lucru de respect” și nu crede ca va ataca romanii sau Romania.