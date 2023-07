Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca ii e foarte clar ca, in calitate de ministru Gabriela Firea nu are nicio legatura directa cu ”azilele groazei”. El a spus ca Firea s-a retras „voluntar”. „Am avut astazi o discuție la Guvern cu doamna ministru Gabriela Firea pe tema ”azilelor groazei”. Imi este…

- Astazi este și ziua de naștere a Gabrielei Firea. Aceasta implinește 51 de ani. In imaginile surprinse de jurnaliști se vede cum Marcel Ciolacu intra in sala in care se desfașoara ședința de guvern și merge direct la Gabriela Firea, pe care o pupa și o imbrațișeaza. Marcel Ciolacu a folosit de doua…

- Fostul premier Theodor Stolojan spune ca ministrul Familiei, Gabriela Firea, și ministrul Muncii, Marius Budai, ar trebui sa demisioneze dupa scandalul „azilelor groazei”. El spune ca in prima ședința a PNL ii va cere președintelui partidului, Nicolae Ciuca, sa puna aceasta problema in coaliția de guvernare.…