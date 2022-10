Ciolacu, după ce Parlamentul olandez a votat împotriva aderării României la Schengen: Nu voi accepta Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a criticat dur rezoluția Parlamentului olandez, dupa ce a votat impotriva aderarii țarii noastre in Schengen. Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, referitor la rezolutia votata de Parlamentul olandez impotriva aderarii tarii noastre si Bulgariei la Spatiul Schengen, ca este o actiune din interes politic. „Eu nu voi accepta si nu cred ca vreun roman poate sa accepte, pana la urma, o jignire fata de Romania si romani, fara niciun motiv sustenabil”, a adaugat liderul social-democratilor, potrivit News.ro. „Romania indeplineste toate cerintele tehnice de a intra… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

