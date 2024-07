Știri Constanta: Persoana inecata scoasa la mal, in Techirghiol

Interventie de urgenta la Techirghiol, judetul Constanta, azi, 12 iulie 2024. Potrivit ISU Dobrogea, este vorba despre o persoana inecata scoasa la mal in Techirghiol, in zona bailor publice, la ponton. Misiunea este in dinamica.Citeste si: Alerta in Statiunea Mamaia O persoana,… [citeste mai departe]