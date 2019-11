Stiri pe aceeasi tema

- Lideri de organizatii din Partidul Social Democrat au stailit pentru luni seara o intalnire informala, la invitatia presedintelui Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, liderul PSD Buzau, au confirmat pentru Agerpres surse politice. Discutiile vizeaza situatia din PSD dupa rezultatul alegerilor prezidentiale…

- Liderii PSD nemulțumiți de rezultatele obținute de Viorica Dancila se reunesc intr-o ședința informala la Parlament luni seara, susțin sursele HotNews.ro. Președintele Camerei Deputaților este cel care i-a chemat de liderii din teritoriu pentru a decide modul in care o vor debarca de la șefia PSD pe…

- Avem nestramutata convingere ca duminica cetațenii vor vota cu inima un președinte care iși apara țara și o pune mai presus de orice, un președinte care lupta pentru o Romanie mai buna, care nu lasa pe nimeni in urma și care are grija, in mod egal, de toți ai ei. Va chemam alaturi de Partidul Social…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a afirmat, marti, la Academia Romana, ca prevede o puternica dezbatere de idei si nu numai de idei, de interese, de opinii care vor contura Europa, facand referire la articolul din Financial Times al guvernatorului bancii Ungariei privind…

- Presedintele Camerei Deputatilor, social-democratul Marcel Ciolacu, a declarat, luni, intrebat daca va fi schimbat din functie, ca, daca ar fi in locul PNL, ar dori sa ocupe toate functiile, mentionand insa pentru acest lucru trebuie modificat regulamentul, scrie Agerpres. Intrebat daca ar…

- Sectiile de votare s-au deschis duminica în Portugalia, la orele 07:00 GMT, pentru alegeri legislative în care premierul socialist aflat la sfârsit de mandat Antonio Costa este dat drept marele favorit, informeaza AFP, preluata de Agerpres.Realegerea acestui fost primar al Lisabonei…

- Capul de afiș al etapei a patra din Liga a IV-a la fotbal a fost ținut de confruntarea de la Letea-Veche, dintre FC Dinamo Bacau și AS Suporterilor FCM Bacau. Derby-ul de sambata a fost adjudecat de echipa suporterilor, care, impunandu-se cu 3-1 prin golurile realizate de Boghian (min. 35), B. Lupu…

- Senatorul ALDE Teodor Meleșcanu a venit miercuri la Palatul Victoria pentru a avea o discuție cu premierul Viorica Dancila. Vizita acestuia are loc la o zi dupa ce a fost ales președinte al Senatului, obținand in turul II 73 de voturi. Propunerea a aparținut PSD.STIRIPESURSE.RO a anunțat ca…