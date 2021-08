Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul care instrumenteaza dosarul presupusei fraude la vot in Sectorul 1 al Capitalei, Sorin Iașinovschi, a avut o prima reacție dupa ce imaginile in care apare Clotilde Armand, dand indicații cu privire la procesul electoral, au aparut in spațiul public. Sorin Iașinovschi a declarat, luni, la…

- Presedintele PSD,Marcel Ciolacu, a declarat ca este nevoie de intervenția lui Klaus Iohannis in scandalul alwgerilor de la Sectorul 1. El ii cere presedintelui sa faca sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii pe aceasta tema. “In acest moment, democratia in Romania se afla in pericol. Lucrurile…

- Marcel Ciolacu a afirmat, referindu-se la imaginile cu primarul din Sectorul 1, Clotilde Armand, care ar fi intrat in camera cu voturi in seara alegerilor, ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa intervina pentru ca este in pericol democratia si sa faca sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a reactionat pe pagina sa de soacializare, dupa aparitia celor mai noi imagini filmate dupa alegerile locale din Sectorul 1, in care se vede cum Clotilde Armand se...

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, cere, vineri seara, demisia lui Clotilde Armand si anchetarea sa de catre procurori, dupa ce in spatiul public au aparut imagini potrivit carora primarul din Sectorul 1 ar fi intrat in camera cu voturile in seara alegerilor locale. Clotilde Armand a reactionat si a…

- Proiectul anunțat inca din primavara de catre primarul Clotilde Armand, prin care masinile parcate neregulamentar urmau sa fie ridicate, nu a trecut de votul Consiliului Local Sector 1. In ședința de joi, s-au inregistrat 15 abtineri si 9 voturi pentru, potrivit antena3.ro, ca urmare proiectul a fost…

- Marcel Ciolacu ii da replica lui Clotilde Armand, care acuza ca PSD dorește demiterea ei prin referendum din cauza ca ”nu mai merg banii la PSD”. ”S-au terminat diamantele, dle. Ciolacu?”, este intrebarea lui Armand pentru liderul PSD, care i-a dat raspunsul. Citește și: Clotilde Armand lovește…

- Clotilde Armand spune ca gunoaiele de pe strazile din Sectorul 1, dublate de miile de șobolani, fac parte dintr-o ”revoluție” pe care o pune la cale și care face parte dintr-o ”chestiune de curațenie morala profunda”. Dupa ce i-a lasat pe bucureșteni in gunoaie și in fața bolilor pe care le pot transmite…