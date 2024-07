Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a facut un anunț important. Mai exact, premierul țarii spune ca organizeaza o vizita oficiala in Bavaria chiar luni, 17 iunie. Mai mult, premierul va fi prezent și la meciul Romaniei de la EURO 2024, unde ii va putea susține pe tricolori. Marcel Ciolacu susține echipa Romaniei la Euro…

- Premierul Marcel Ciolacu – președintele PSD – se va afla astazi la Cluj, intr-o vizita la obiective de infrastructura importante. El va participa la inaugurarea extinderii terminalului de plecari al Aeroportului Internațional „Avram Iancu”, impreuna cu ministrul Transporturilor, social-democratul…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat necesitatea unei reforme fiscale incepand din 2025, bazata pe un nou acord negociat cu Comisia Europeana. Ministerul Finanțelor va negocia termenii pentru urmatorii șapte ani, vizand menținerea deficitului bugetar la 3% și asigurarea dezvoltarii economice a Romaniei.…

- Premierul Marcel Ciolacu a criticat, joi, protestul angajatilor guvernamentali, afirmand ca ”sunt angajati care protesteaza sustinand ca muncesc prea mult pentru 1000 si ceva de euro pe luna”. ”Cred ca atat la Guvern, cat si la Parlament, putem gasi solutii pentru structuri de personal mai suple. Din…

- Premierul Marcel Ciolacu recunoaște ca in Romania „ceva nu funcționeaza”. Nu de alta, dar este greu sa ințelegi cum ajungi sa ai cea mai mare evaziune din Europa, in condițiile celor „mai mici taxe” care și acelea sunt neplatite. Premierul Ciolacu spune ca primul lucru care trebuie rezolvat este digitalizarea.…

- Premierul Marcel Ciolacu a cerut ca toți pensionarii sa iși primeasca banii inainte de Paște. Solicitarea sa intervine in contextul in care poștașii ar trebui, teoretic, sa fie liberi intre 1 și 7 Mai. „O rog pe doamna ministru (n.red. – Simona Bucura Oprescu) sa vorbeasca cu toate bancile din Romania,…

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit astazi despre inflația din Romania, susținand ca aceasta se afla pe un trend descendent și chiar ”accelerat”. Cu toate acestea, prim-minitrul a uitat sa spuna ca țara noastra are cea mai mare rata a inflației din Uniunea Europeana, conform datelor oficiale. Ciolacu…

- Incepand de marți, 16 aprilie, premierul Marcel Ciolacu și șase miniștri se afla in vizita de lucru in Qatar. Pe agenda discuțiilor se afla dezvoltarea Romaniei privind proiectele de investiții, in valoare de 15 miliarde de euro. Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a susținut declarații in timpul vizitei…