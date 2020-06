Stiri pe aceeasi tema

- Seful de la Sanatate are in vedere, in perioada care urmeaza, reorganizarea urgenta și comasarea unor direcții din Ministerul Sanatatii. "Gandiți-va la un DSP oarecum deprofesionalizat (...) Un DSP populat de unii care nu aveau alte locuri de munca, la un moment dat. Un DSP care nu putea…

- Medicul Catalin Graur, seful Directiei de Sanatate Publica Vrancea, detasat la Suceava de ministrul Nelu Tataru, a demisionat. El are si un proces pe rol cu Ministerul Sanatatii, prin care solicita suspendarea ordinelor de suspendare din functie.

- Romania intra in stare de alerta pentru 30 de zile, incepand cu 15 mai, a anunțat ministrul de Interne Marcel Vela, intr-o declarație de presa susținuta cu mai puțin de o ora inainte ca aceasta sa intre in vigoare. Vela, șeful DSU, Raed Arafat, și ministrul Sanatații, Nelu Tataru, au prezentat textul…

- Constantin Dina (foto: Ziua de Constanța) Nelu Tataru a confirmat ca șeful Corpului de Control din Ministerul Sanatații, Constantin Dina, a fost confirmat pozitiv cu COVID-19 și susține ca nu a avut contact direct cu acesta: ”Nu am avut un contact direct cu persoana respectiva. Rezultatul este negativ,…

- Ministerul Sanatații anunța ca directorul Direcției Control și Integritate din cadrul Ministerului Sanatații (MS), Constantin Dina, a fost depistat pozitiv cu infecție cu noul coronavirus. In acest context, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a fost testat din nou pentru COVID-19.La Romania…

- "Este cel mai grav lucru care ni se putea intampla. Sunt infectați cei care ar trebui sa ne salveze pe noi!", a avertizat politicianul, menționan ca lipsa echipamentelor de protecție a dus la aceasta situație.Potrivit social-democratului, o comanda unica pe toate spitalele conduse de Raed Arafat ar…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, miercuri, ca focarul de COVID de la Spitalul Judetean Suceava a ajuns "in acel punct in care a decimat personalul medical", adaugand ca este o transmitere locala accentuata a acestui virus."Acest focar a ajuns in acel punct…

- Șeful DSU, Raed Arafat și secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru prezinta miercuri ultimele restricții impuse și masuri luate pentru limitarea raspandirii coronavirusului in Romania. Principalele declarații facute de reprezentanții DSU și ai Ministerului Sanatații. Raed Arafat: Suspendarea…