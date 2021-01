Stiri pe aceeasi tema

- Seful PSD , Marcel Ciolacu, acuza coaliția de dreapta ca vrea sa puna Romania "la congelator", sa inghețe tot. Totodata, Ciolacu anunța si soluții pentru gestionarea crizei sanitare, pentru creșterea nivelului de trai și pentru repornirea economiei si anunta ca va prezenta public proiectul alternativ…

- „Comisia Europeana confirma tot ceea ce am avertizat din noiembrie 2019 incoace: guvernarea pe datorie care a explodat; zero masuri pentru a stopa risipa banului public si zero masuri pentru cresterea colectarii veniturilor la buget. Lipsa de viziune a PNL a condus la situatia in care s-a cheltuit enorm…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca ultimele rapoarte venite din partea Comisiei Europene au confirmat avertismentele celor de la PSD și arata ca actuala guvernare impinge Romania intr-o criza profunda. Citește și: Mihai Tudose: Dreapta a zis ca salveaza țara. Uite salvare, manca-ți-aș!…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a opinat despre situația dezastruoasa din State. Acesta este de parere ca "abuzul de putere" si refuzarea rezultatelor alegerilor reprezinta "o practica" pentru politicienii de dreapta, inclusiv din Romania.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, este de parere ca "abuzul de putere" si refuzarea rezultatelor alegerilor reprezinta "o practica" pentru politicienii de dreapta, inclusiv din Romania. Acesta a facut declaratiile in contextul protestelor de la Washington. ''Sunt ingrijorat de evenimentele din…

- Marcel Ciolacu a declarat ca „foamea de functii a lui Orban si Barna a invins interesul pentru solutiile reale de a scoate Romania din criza sanitara si economica”. Liderul PSD a adaugat ca social-democratii nu vor vota niciodata acest Guvern „al mentinerii Romaniei in criza, al subdezvoltarii, al praduirii…

- Partidele parlamentare, chemate luni de președinte, la negocieri. PSD, primul pe lista. Luni, 14 decembrie, au fost programate consultarile intre președintele Klaus Iohannis și liderii partidelor parlamentare, in vederea desemnarii candidatului pentru funcția de prim-ministru. Primul pe lista va fi…

- Liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, susține ca PSD nu va merge la consultarile de la Cotroceni pentru formarea noii coaliții de guvernare daca nu va fi primul invitat, în calitate de câștigator al alegerilor parlamentare. El a acuzat din nou ca președintele Klaus Iohannis și reprezentantii…