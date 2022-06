Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltarea investitiilor belgiene in Romania si transferul de know-how pentru Portul Constanta au reprezentat temele discutiilor la intalnirile pe care presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Marcel Ciolacu, le-a avut la Bruxelles cu omologul sau belgian, Eliane Tillieux si cu viceprim-ministrul,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, liderul PSD, a afirmat joi ca va pleda la Bruxelles pentru acordarea statutului de candidat la UE pentru Republica Moldova si Ucraina, va cere sprijinul pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen si va insista pentru flexibilizarea PNRR pe zona de…

- Președinții Senatului și Camerei Deputaților, Florin Cițu și Marcel Ciolacu, s-au prins intr-o hora mare la Chișinau, cu parlamentarii din Romania și R.Moldova, dupa ce au semnat declarația comuna a celor doua legislative, in care se reitereaza „sprijinul

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, aflat intr-o vizita la Chisinau, a declarat luni ca locul Republicii Moldova este in Uniunea Europeana, iar Romania are obligatia de a o ajuta in acest demers. „Locul Republicii Moldova este in Uniunea Europeana. Nu exista alta cale de dezvoltare pentru…

- “Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 25 mai 2022, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 256/2018 privind unele masuri necesare pentru implementarea operatiunilor petroliere de catre titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre…

- Romania trebuie sa fie pregatita pentru a asigura transportul marfurilor din Ucraina catre Uniunea Europeana si zona non-UE, a declarat, vineri, la Galati, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu.

- Premierul Nicolae Ciuca, impreuna cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, au prezentat luni seara, la Palatul Parlamentului, masurile incluse in programul „Sprijin pentru Romania”, prin care autoritațile iși propun sa ajute cetațenii și mediul de afaceri pentru a trece mai ușor peste situația provocata de creșterea…

- Deputatul PSD, Ionel Floroiu, s-a dezlantuit in Parlament la adresa romanilor din diaspora, despre care a spus ca "nu aduc niciun aport la dezvoltarea sociala, economica si politica a acestei tari" si ca trimit "200-300 de euro la cei ramasi in tara, care reprezinta 0, 01 - din PIB". Declaratiile au…