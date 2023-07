Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, in declaratiile comune cu omologul sau din Bulgaria, Nikolai Denkov, ca au abordat subiectul extinderii spatiului Schengen si finalizarii procesului de aderare a Romaniei si Bulgariei cat mai curand posibil, seful Executivului aratand ca cele doua tari au…

- Premierul Marcel Ciolacu l-a primit, la Palatul Victoria , pe omologul sau bulgar, Nikolai Denkov, aflat in vizita de lucru la Bucuresti.Cei doi inalti oficiali vor avea o intrevedere tete-a-tete, care va fi urmata de convorbiri in plenul celor doua delegatii oficiale. La finalul intalnirilor, premierul…

- Deputații europeni solicita Consiliului sa aprobe aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul de libera circulație Schengen pana la sfarșitul anului 2023. „Au fost lupte complicate”, a explicat europarlamentarul Rareș Bogdan.Intr-o rezoluție adoptata marți, cu 25 de voturi pentru, 0 voturi impotriva…

- Premierul Marcel Ciolacu a discutat, vineri, la telefon cu omologul sau bulgar, Nikolai Denkov. Cei doi au discutat despre cooperarea bilatelara, dar și despre o strategie comuna de aderare la Spațiul Schengen, scrie Mediafax.„Am discutat despre cooperarea bilaterala dintre Romania și Bulgaria ,…

- Instituțiile europene se pregatesc sa admita Romania și Bulgaria in Schengen in cursul acestui an, potrivit unor surse citate de portalul european de știri Euractiv, specializat in politicile UE.Aderarea la spațiul Schengen se va face mai intai cu granițele aeriene din octombrie, urmate de eliminarea…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca va cere noului ministru de Interne si noului ministru de Externe sa prezinte un plan in vederea aderarii la Schengen, precizand ca Romania a avut o sansa anul trecut, insa cei care erau atunci responsabili au ratat aceasta ocazie.

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a avut, joi, o intrevedere cu Ivan Demerdzhiev, ministru de Interne si vicepremier al Bulgariei, context in care cei doi oficiali au discutat despre gestionarea provocarilor la frontiera comuna si coordonarea demersurilor pentru aderarea la

- Este rasturnare de situatie in ceea ce privește aderarea Romaniei la Schengen. A fost facut anuntul care schimba tot ce se stia pana acum: „Am avut discutii dificile”. Ce ultim anunț a facut ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner. Austria da lovitura de grație Romaniei. Nu este de acord cu…