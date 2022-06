Ciolacu: Din punctul meu de vedere, România va ajunge la impozitare progresivă, cum este peste tot în lume. Anul acesta categoric nu Intrebat, miercuri, la Parlament, daca mentine ideea impozitarii progresive, presedintele PSD a raspuns: ”Categoric”. ”Din punctul meu de vedere, Romania nu poate sa fie altfel decat celelalte state dezvoltate din lume. Am vazut ca si Cehia a renuntat la taxa unica si ei chiar aveau unica. Deci acesta este trendul, am mai ramas noi si Estonia. Si eu am vazut mesajul presedintelui Romaniei care a fost unul foarte corect. Acelasi mesaj l-am avut si noi: anul acesta nu se modifica nicio taxa. Cred ca anul acesta trebuie sa ne vedem de capacitatea ANAF-ului si a serviciului vamal de o reorganizare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

