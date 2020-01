Stiri pe aceeasi tema

- A inceput Conferința extraordinara de alegeri in cadrul PSD Argeș. La scrutinul social democrat sunt prezenți cei doi grei din conducerea partidului: președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, precum și prim-vicepreședintele Paul Stanescu. Olguța Vasilescu a ajuns puțin mai tarziu, dar cei prezenți…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a evitat sa raspunda, in urma ședinței CEx de marți, daca i-a promis fostului șef al partidului Viorica Dancila un post de parlamentar cand a demisionat. El a spus ca in niciun caz nu președintele interimar face listele, ci conducerea aleasa la Congres.„(...)…

- Duminica, 12 ianuarie, la sediul PMP Argeș a avut loc o conferința de presa. Alaturi de președintele Catalin Bulf a fost prezent și liderul PMP, Eugen Tomac. ”Pentru PMP, campania pentru alegerile locale incepe din luna ianuarie. Și astazi va avea loc la Pitești o intalnire regionala cu președinții…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus, vineri, la Braila, ca Mihai Tudose nu a facut niciun rau partidului și ca a fost un foarte bun prim-ministru. „Eu nu consider ca oamenii care au plecat in Pro-Romania sunt niște traseiști politici”, a mai spus Ciolacu.Președintele interimar…

- Liderul PLUS, Dacian Cioloș, și-a prezentat in direct la Digi24 viziunea asupra alegerilor locale pentru București. Potrivit lui Dacian Cioloș, candidatul la Primaria capitalei ar trebui ales printr-o dezbatere interna intre Vlad Voiculescu, susținut de PLUS, și fostul lider al USR, Nicușor Dan.„Alegerile…

- Prezenta in emisiunea “Editie speciala” – de la Antena 3 Pitesti, notarita Ana Stan considera ca a sosit vremea ca pitestenii sa schimbe culoarea politica a primarului. “Victoria PNL de la alegerile prezidentiale este inceputul unei batalii care vrem sa continue si la locale, dar si la parlamentare.…

- Viorica Dancila a spus, in interviul acordat Digi 24, ca este adevarat ca este cel mai slab rezultat al PSD, dar aminteste de situatiile anterioare, cand "era liniste in PSD”, organizatiile erau consolidate, iar liderii care au candidat se aflau la conducere de mai mult timp."Pentru mine…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat vineri seara, la Pitesti, ca toti prefectii si subprefectii numiti in timpul guvernarii anterioare vor fi schimbati dupa turul al doilea al alegerilor prezidentiale. "Acum i-am lasat pe prefecti sa organizeze alegerile, ca daca ne apucam sa schimbam prefectii,…