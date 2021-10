Stiri pe aceeasi tema

- OFICIAL| Nicolae Ciuca a fost votat de liberali ca propunere de premier. Guvern minoritar PNL-UDMR, susținut de PSD in Parlament, varianta probabila Nicolae Ciuca a fost votat de liberali ca propunere de premier. Guvern minoritar PNL-UDMR, susținut de PSD in Parlament, varianta probabila In cadrul celei…

- Senatorul PNL Nicolae Ciuca, general in rezerva, va fi, cel mai probabil, varianta de premier pe care liberalii o vor propune miercuri, la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis, au declarat pentru News.ro surse din conducerea partidului. Potrivit acestora, varianta Ciuca premier s-a…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, înaintea ședinței PSD privind mandatul cu care delegația partidului va merge la consultarile de la Cotroceni, ca își menține parea ca un guvern minoritar nu ar asigura acum stabilitatea de care România are nevoie. ”Îmi…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca, probabil, seful statului Klaus Iohannis va chema partidele la consultari, insa a evitat sa spuna daca social-democratii vor face o propunere pentru functia de prim-ministru, dupa ce Cabinetul Ciolos nu a primit votul de investitura in Parlament.…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu critica propunerea de premier facuta de președintele Klaus Iohannis, luni seara, dupa consultarile de la Cotroceni facute cu partidele parlamentare. Liderul social-democraților afirma ca adevaratul program al oricarui premier pus de Iohannis inseamna „saracie, frig si…

- Ieșit de la consultarile cu președintele Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu susține ca social- democrații nu vor susține un guvern minoritar și ca, in opinia sa, singura varianta ține de alegeri anticipate. „Am fost astazi la Cotroceni si i-am transmis presedintelui ca fara o majoritate transparenta in…

- Președintele social-democraților a subliniat ca singura opțiune sunt alegerile anticipate. Pana atunci, vor susține un guvern de specialiști.”Nu avem o majoritate, nu ne leaga niciun principiu de USR. Cu PNL este exclusa orice negociere. Din tot raționamentul, ma bucur ca președintele Iohannis a ajuns…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Parlament ca este exclus ca social-democratii sa mai voteze un guvern minoritar, asa cum au facut-o când au sustinut guvernul condus de Ludovic Orban. Președintele PSD a precizat ca îsi doreste o întelegere politica "inclusiv…