Ciolacu, despre USR: Încet-încet, acea flacără de imaculaţi începe să se stingă Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, referindu-se la USR, ca, ''incet-incet, acea flacara de imaculati incepe sa se stinga''. "Politica din Romania in momentul asta este structurata foarte clar pe doi piloni: unul de stanga, unul de dreapta, unul fiind PNL, celalalt fiind PSD. A aparut acel USR, vedem fiecare dintre nou ca incet-incet acea flacara de imaculati incepe sa se stinga", a spus Ciolacu, duminica, la Conferinta Organizatiei Judetene PSD Calarasi de desemnare a delegatilor judeteni la congresul national din februarie. El a felicitat organizatia de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

