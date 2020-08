Stiri pe aceeasi tema

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca formatiunea pe care o conduce are o propunere de premier in cazul in care motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi adoptata de Parlament. "Avem o propunere de prim-ministru. Nu este membru al PSD in acest moment", a declarat Ciolacu…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a anuntat duminica seara, la lansarea candidatiilor PSD la primariile din Capitala, ca luni PSD va depune la Parlament motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban, iar aceasta urmeaza sa fie citita saptamana viitoare in plen, iar apoi va…

- Marcel Ciolacu a anunțat miercuri ca PSD va depune moțiune de cenzura prin care spera darâmarea Guvernului Orban. Șeful social-democraților a facut anunțul în Parlament în timpul ședinței în care premierul Ludovic Orban a prezentat raportul privind masurile luate pentru combaterea…

- Marcel Ciolacu, a afirmat, joi, ca social-democratii sunt pregatiti sa vina, alaturi de alte forte din Opozitie, cu o propunere de premier. Potrivit lui Ciolacu, noul premier este "un specialist recunoscut de toata lumea", iar acesta urmeaza sa il inlocuiasca pe Ludovic Orban, in situatia in care motiunea…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca va depune in luna august motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban. Liderul PSD sustine ca s-au strans deja 202 semnaturi pentru introducerea motiunii, scrie News.ro.Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a precizat ca Guvernul liberal…

- Liderul deputaților liberali a spune ca nu sunt șanse pentru o noua moțiune impotriva guvernului Orban, pentru ca nu permite Constituția, scrie Realitatea.net Florin Roman, liderul deputaților liberali, a fost invitat in emisiunea „Legile Puterii”, realizata de Madalina Dobrovolschi la Realitatea PLUS.…

- Marcel Ciolacu i-a dat un ultimatum. Potrivit președintelui interimar al PSD, Ludovic Intaiul ar putea pierde tronul de la Palat in iulie. Se pare ca odata cu expirarea actualei stari de alerta, PSD va depune moțiune de cenzura, iar ea va trece, a dat asigurari președintele Camerei Deputaților. ”Din…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a anunțat ca PSD va depune moțiune de cenzura la adresa Guvernului Orban dupa incheierea starii de alerta.Citește și: ADEVARATA explicație pentru creșterea numarului de cazuri de coronavirus: inca un spital din Romania DEVINE FOCAR și se inchide "Restrangerea…