Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca urmatorul candidat la Presedintia Romaniei va fi stabilit in urma unor alegeri interne in partid si va exista o competitie deschisa pentru toti social-democratii, insa si posibilitatea de a candida "un apropiat al PSD, dar care in acest moment nu este actor in prima scena a partidului". Ciolacu a precizat, joi seara, intr-o emisiune la Antena 3, ca pentru PSD nu este o prioritate desemnarea candidatului la alegerile prezidentiale. "In primul rand, nu este o prioritate, iar eu, ca presedinte al partidului, am anuntat ca s-a terminat cutuma prin care presedintele…