Stiri pe aceeasi tema

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca este posibil ca Congresul pentru alegerea noii conduceri sa fie organizat online, din cauta coronavirusului. Ciolacu a spus, la Parlament, ca motivele amanarii Congresului au fost "evidente". "Cum poate fi o tensiune, daca eram unicul candidat",…

- Cu doar trei romani bolnavi de coronavirus in toata țara, din care unul deja vindecat, liderul PSD Marcel Ciolacu insista ca congresul partidului a fost amanat din cauza virusului. Mai mult, Ciolacu spune ca Ludovic Orban ar trebui sa iși vada de treaba lui și sa nu dea directive despre cum sa se…

- Congresul PSD pentru alegerea noului președinte ar putea avea loc pe 29 februarie. Este propunerea PSD București, care il susține pe Marcel Ciolacu in cursa pentru conducerea partidului. In echipa cu Paul Stanescu, propus secretar general al partidului.

- Fostul ministru de Finante, Eugen Teodorovici, spune ca se gandeste serios sa dea in judecata PSD pentru ca nu ar fi respectat statutul in momentul in care el a fost schimbat din funcie de presedinte executiv, scrie HotNews, care citeaza Mediafax."Este o ipoteza pe care o iau in calcul foarte serios…

- La inceput de an, social-democrații gorjeni se pregatesc de schimbari in toate structurile organizației județene. Deja au fost purtate primele discuții despre reorganizare, urmand ca pana la Congresul care va avea loc in luna februarie sa aiba loc reformarea filialelor. Organizația municipala a PSD…

- Fostul premier Sorin Grindeanu va prelua presedintia PSD in urma congreului care va avea loc in luna februarie. Este previziunea lui Cozmin Gusa, cel care a reintrat in PSD dupa venirea lui Marcel Ciolacu in calitate de presedinte interimar. The post Sorin Grindeanu vazut de un celebru PSD-ist presedintele…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca va propune Comitetului Executiv National al formatiunii, care va avea loc luni, ca la Congresul partidului, care va avea loc in luna februarie, viitoarea conducere a formatiunii sa fie aleasa pe baza de motiune, fiecare candidat urmand sa vina…