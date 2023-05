Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca rotatia guvernamentala se va produce fara „scandaluri sau crize politice” pentru ca Romania nu isi mai permite nici macar o zi pierduta cu conflicte politice”. „Suntem intr-un moment nemaiintalnit in politica si administratie in Romania, inaintea…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca rotatia guvernamentala se va produce fara scandaluri sau crize politice pentru ca „Romania nu isi mai permite nici macar o zi pierduta cu conflicte politice”. „Suntem intr-un moment nemaiintalnit in politica si administratie in Romania, inaintea unei…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, la Pitesti, ca a inteles mesajul partenerilor de guvernare cu privire la un eventual tandem pentru urmatoarele alegeri, in care, sustine el, se va merge separat. „Am inteles mesajul lor. Am inteles si sondajele din ultimul timp care au iesit in spatiul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, la Pitesti, ca actuala coalitie de guvernare poate continua si dupa anul 2024. Oficialul susține ca a inteles mesajul partenerilor de guvernare cu privire la un eventual tandem pentru urmatoarele alegeri, in care, sustine el, se va merge separat.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, 17 martie, ca, dupa ce a vazut reactia partenerilor de coalitie de la PNL, a exclus varianta sa candideze la alegerile prezidentiale din 2024 din partea social-democraților, iar Nicolae Ciuca sa fie premier din partea PNL.„Am vazut anumiti parteneri…

- Marcel Ciolacu spune ca nu exclude o candidatura comuna, impreuna cu liderul PNL, Nicolae Ciuca, la alegerile prezidențiale de anul viitor. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, nu a exclus miercuri posibilitatea de a candida la prezidentiale in tandem cu Nicolae Ciuca in calitate de premier. Marcel Ciolacu…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni seara, la Romania TV, ca rotația premierilor „cu certitudine” va avea loc iar social-democrații au luat o decizie in interiorul partidului pentru a-l susține la șefia Guvernului. El de asemenea a precizat ca schimbarea lui Nicolae Ciuca, conform protocolului…

- Primirea va fi urmata de un mic dejun de lucru oferit de prim-ministrul Nicolae Ciuca in onoarea omologului moldovean si o intrevedere in plenul celor doua delegatii.Ulterior, premierul Ciuca ii va prezenta prim-ministrului de la Chisinau pe membrii Guvernului Romaniei.Cei doi inalti oficiali vor sustine,…