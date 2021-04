Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca senatorii social-democrati vor vota in cazul solicitarii DNA privind incuviintarea urmaririi penale a lui Florian Bodog, fost ministru al Sanatatii, in functie de raportul Comisiei juridice a Senatului in aceasta speta. Intrebat cum vor vota senatorii PSD in cazul solicitarii privind incuviintarea urmaririi penale a lui Bodog, Ciolacu a spus: "Domnul Bodog a si fost la mine. Urmeaza sa se prezinte in Comisia juridica, sa lasam toti pasii constitutionali pe care ii are. Vom vedea dupa ce vedem raportul Comisiei juridice. (...) Haideti sa asteptam…