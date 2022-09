Stiri pe aceeasi tema

- ”Vorbim despre o companie privata care este obligata sa acopere toate costurile generate de aceasta situatie. Daca nu are din ce si luam scenariul cel mai sumbru, probabil un lichidator va dispune o procedura prin care aceasta companie trebuie sa-si onoreze toate datoriile. Nu vorbim de un activ oarecare,…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, afirma, referindu-se la Blue Air, ca aceasta are datoria de a acoperi toate costurile generate de decizia managementului companiei de a sista zboruri. Stroe aminteste ca Guvernul a alocat cinci milioane de lei, in regim de urgenta, pentru ca romanii ramasi in…

- „Este problema unei companii private. Noi ne-am ocupat, in tot acest ansamblu al situatiei create, de protejarea cetatenilor romani si continuam sa monitorizam si sa asiguram transportul, acolo unde este necesar. In ceea ce priveste activitatea companiei Blue Air, am cerut ca cei care au generat aceasta…

- • “Sansele ca cetatenii sa-si recupereze banii pe bilete tind catre zero in acest moment”, considera avocatul Gheorghe Piperea. Sectorul aviatiei este bulversat de doua zile de scandalul si daunele provocate de suspendarea operatiunilor Blue Air, care a anuntat ca anuleaza toate zborurile pana luni,…

- O cursa speciala TAROM a adus, azi noapte, din Israel, circa 150 de romani. Erau clienți Blue Air, abandonați dupa ce compania a decis sa-și anuleze zborurile. Principalul motiv invocat, blocarea conturilor, a disparut. Administrația Fondului de Mediu a acceptat reeșalonarea, pentru 12 luni, a datoriei…

- Reprezentantii Tarom afirma ca, in contextul suspendarii zborurilor companiei Blue Air, vor face ”toate eforturile necesare pentru a veni in intampinarea nevoilor cetatenilor romani afectati, care se afla momentan blocati pe diverse aeroporturi din strainatate”. ”In contextul actual legat de suspendarea…

- Sorin Grindeanu a declarat, marti seara, la Antena 3, ca principala preocupare a Guvernului, in criza Blue Air, a fost de a aduce acasa romanii aflati in strainatate care ar fi trebuit sa se intoarca cu aeronave ale acestei companii. ”Pe noi ne-a preocupat, dupa aceasta hotarate a Blue Air de a bloca…