Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara, 12 septembrie, la RTV, ca ar fi bine ca premierul și liderul PNL, Nicolae Ciuca, sa intervina atunci cand membrii liberali vorbesc la adresa partenerilor de coaliție social-democrați. „Eu cred ca in acest moment cea mai buna varianta este aceasta…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, la Romania TV, ca a ramas cu „un gust mai mult decat amar” dupa ce o parte din tinerii liberali au strigat „m...e PSD” la o petrecere de la școala de vara TNL. Social-democratul a adaugat ironic ca poate este un amendament la proiectul prezidențial „Romania…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a comentat, luni, injuriile aduse de tinerii din PNL social-democratilor, la Scoala de Vara a TNL. Ea a spus ca este pacat ca presa pune „etichete din pricina unor mitocani” si a anuntat ca pe viitor liberalii vor fi mult mai atenti la selectia celor…

- Liderul TNL, Mara Mareș, a prezentat scuze in numele organizației, dupa ce in spațiul public au aparut imagini surprinse la Școala de Vara a PNL in care se aud scandari jignitoare la adresa PSD.

- Liderul PSD Marcel Ciolacu afirma, in mesajul transmis cu ocazia noului an scolar, ca trebuie sa intelegem ca Romania Educata trebuie sa functioneze pentru toti, nu doar pentru elitele privilegiate. El mai remarca si faptul ca, dupa doi ani grei si lungi, ”cu o pandemie extrem de prost gestionata…

- ”Eu cred ca este obligatoriu, dupa ce vom vedea puterea de cumparare. Acum s-au cam reglat si preturile la combustibil, sa vedem (..) componenta de la INS, o sa vina tot energia aproape peste 50%, influenta avuta in coeficientul de inflatie, care ati vazut ca s-a stopat si chiar a scazut, deci am intrat…

- Marcel Ciolacu a precizat ca este finalizata rectificarea bugetara, care este una pozitiva, insa inca se asteapta inchiderea zonei cu energia. Liderul PSD a mai spus ca este ferm convins ca va fi un buget foarte bun, iar cifrele nu arata rau. „Este gata rectificarea. Asteptam sa inchidem intai zona…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, are Covid-19, transmite Digi24. Liderul PSD și-a anulat din aceasta cauza intalnirea programata cu Maia Sandu, președintele R. Moldova. Știre in curs de actualizare.The post Ciolacu are Covid-19! Liderul PSD și-a anulat intalnirea cu Maia Sandu first appeared on Money…