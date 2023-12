Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, ,in sedinta de Guvern, ca vrea sa lamureasca din start orice speculatie despre intentia ascunsa a statului legata de Pilonul 2 de pensii, precizand ca nu exista asa ceva si a cerut „domnilor de la USR sa raspunda pentru miliardul de la vaccinuri si celelalte…

- Ministrul Finantelor a declarat despre afirmatia premierului Ciolacu ca ”este o problema de perspectiva pentru ceea ce inseamna politica fiscala”. ”Deocamdata avem legea 296 privind masurile fiscal-bugetare pe care o avem in vigoare si careia ii asteptam sa vedem impactul bugetar pe care il va avea…

- Pentru ca sunt incapabile sa-i prinda pe evazioniști, autoritațile statului ii vor recompensa pe romanii care ii dau in vileag pe cei care eludeaza taxele și impozitele. Grecia deja a implementat metode de recompensare pentru cei care ii dau in vileag pe evazioniști. Insa in Romania, aceasta decizie…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca Romanie trebuie sa faca urgent reforme care sa permita creșterea pensiilor. In prezent, pensia medie in Romania e de circa 1900 de lei, iar Ciolacu spune ca suntem pe locul 1 in Europa la saracie."Eu nu am sa il ințep niciodata pe Marcel Boloș și nu am sa uit niciodata…

- ”Daca vrea sa gaseasca banii necesari pentru majorarea pensiilor, asa cum ne-am asumat, ministrul Bolos sa se ocupe de combaterea evaziunii fiscale, de cresterea colectarii si de digitalizarea Finantelor! Si nu vorbim acum de masuri care sa ii impovareze pe romanii simpli, ci de marea evaziune, care…

- UPDATE Legea pensiilor a fost adoptata, dupa ce ședința de Guvern a fost reluata. UPDATE Premierul Marcel Ciolacu a suspendat sedința de Guvern, dupa discuții aprinse cu ministrul Finanțelor, Marcel Bolos. Proiectul noii Legi a pensiilor va fi aprobat pana la urma in sedinta de Guvern, care a inceput…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, insotit de secretarul de stat Carmen Moraru si de echipa din cadrul Directiei de Ajutor de Stat din cadrul ministerului, au facut, luni, o vizita de lucru in judetul Alba, pentru a evalua nevoile si oportunitatile de dezvoltare a economiei locale, precum si a discuta…

- Marcel Bolos a explicat ca a aflat marti despre introducerea amendamentului care vizeaza Pilonul II de pensii, amendament care a starnit scandal.”Gandindu-ma la atributiile si responsabilitatile pe care le are un secretar de stat, nu stiu cum a ajuns sa faca amendament. Nu cred, fiind un text care a…