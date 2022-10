Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, chestionat in ce stadiu este reforma pensiilor, jalon prevazut in PNRR, ca un consultant de la Banca Mondiala va intocmi un studiu in acest sens, pe baza caruia va fi realizata noua lege a pensiilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- „Noi avem doua legi. Avem una care ne spune ca trebuie sa indexam pensiile, dar nu cu indicele de inflatie a anului in curs, pentru ca nu se poate legal. Noi avem 5,2 o inflatie medie pe anul trecut. Si mai avem o lege cu marirea pensiilor cu 40%. In acest moment, daca marim cu 11,9% ajungem la acel…

- „Mai intai de toate, avem doua jaloane in Planul Național de Redresare și Reziliența. Unul este cu termen pe 31 decembrie 2022 și acela este legat de pensiile speciale. Aici, pe fond, problema ramane aceeași. Avem pensii de serviciu și ocupaționale, iar jalonul este pentru pensii speciale.Deci, este…

- Intrebat daca exista posibilitatea majorarii pensiilor in viitorul apropiat, Marcel Ciolacu a spus: „Haideți sa inchidem toate ministerele. Ce va pot spune cu exactitate: Legile in Romania sunt date ca sa fie respectate, deci indexarea pensiilor categoric va fi facuta.Vom vedea daca venim cu o majorare…

- Disputa dintre presedintele PSD Marcel Ciolacu sI prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan continua. Liderul liberal a transmis presei o replica in care trece in revista principalele subiecte care stau la baza disputei: preturile la energie, problema pensiilor speciale, sI propunerile de majorare a pensiilor.…