Ciolacu, despre proiectul Guvernului privind carantinarea: Un alt zombi legislativ

- PSD, prin vocea liderului sau, Marcel Ciolacu, a anuntat ca proiectul adoptat de Guvern, prin care s-a reglementat situatia carantinei, izolarii si a internarii, in cazul unor epidemii, este "un "zombi legislativ" care incalca drepturile fundamentale si va fi modificat in Parlament. "Guvernul Orban…

- „Nimeni nu a rușinat mai puternic poporul PSD decat ea și astazi, cand pretinde ascultare, sa nu uite ca nimeni, in toata istoria de 30 de ani a democrației, nu a compromis atat de sever ideea de prezidențiabil. Viorica Dancila a instituit pentru prea mulți ani regula mișto-ului colectiv in politica.…

- Intr-o postare pe Facebook, Marcel Ciolacu susține ca Guvernul Orban acopera gaurile din bugetul public din amenzile pe care le acorda cetațenilor care nu respecta restricțiile impuse in contextul pandemiei de coronavirus. Potrivit postarii sale, organele de menținere a ordinii publice au acordat 290.000…

- Partidul Social Democrat va vota prelungirea starii de urgenta, desi conditiile puse Guvernului Orban, privind prezentarea unui plan de masuri pentru redresarea economiei, testarea populatiei si colaborarea cu Parlamentul. Si UDMR si minoritatile si-au anuntat votul favorabil. Pana in prezent, doar…