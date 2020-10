Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca o eventuala decizie a parlamentarilor social-democrati referitoare la votul pentru propunerea legislativa de amanare a alegerilor parlamentare va fi luata in functie de evolutia pandemiei, informeaza Agerpres.Deputatul independent Adrian Dohotaru a anuntat…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat luni ca in cazul in care numarul zilnic al infectarilor cu Covid-19 va ajunge la nivelul de 4.000, PSD va vota probabil pentru amanarea alegerilor parlamentare, stabilite acum pe 6 decembrie. ”Daca vom avea in jur de 4.000 de infectari pe zi, probabil ca vom…

- Deputatul independent Adrian Dohotaru a depus la Parlament un proiect de lege prin care se solicita amanarea alegerilor parlamentare, programate pentru 6 decembrie, pana in martie 2021.Astfel, alegerile pentru Senat și Camera Deputaților ar putea sa aiba loc pe 14 martie 2021, nu in decembrie 2020.Președintele…

- Ideea amanarii alegerilor parlamentare a fost vehiculata de tot mai multi oameni politici importanti, in ultimele zile, mai ales in contextul in care Romania a inregistrat miercuri recordul de infectari cu Covid 19, iar in ultimele doua zile bilantul nu a mai scazut sub borna de 2000 de cazuri noi.…

- Ludovic Orban a anunțat ca școala va incepe in 14 septembrie, iar alegerile locale vor avea loc la data stabilita, 27 septembrie. Prim-ministrul a anunțat vineri ca școlile ar putea incepe online in 14 septembrie și ca desfașurarea cursurilor in salile de clasa ar putea fi amanata pentru octombrie,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica, la Bistrita, ca nimeni nu s-a exprimat vreodata ca vrea sa amane inceperea scolii si ca scoala va incepe la 14 septembrie, iar alegerile vor avea loc la 27 septembrie, transmite News.ro.Pe 4 septembrie, Ludovic Orban a lansat un scenariu conform caruia elevii…

- Presedintele AEP Constantin-Florin Mituletu Buica a anuntat ca vor fi puse la dispozitie in sectiile de votare pentru cetateni masti si dezinfectant, la alegerile locale din 27 septembrie. El a precizat ca organizarea alegerilor are un cost de aproape un miliard de lei, dublu comparativ cu alti ani,…

- Senatul a adoptat, marti, ca prim for sesizat, proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020 pe 27 septembrie, initiativa fiind a UDMR. Propunerea legislativa, aflata in procedura de urgenta, urmeaza sa fie dezbatuta si votata…