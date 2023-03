Ciolacu, despre prioritatea sa cea mai mare: „Nu pot să accept” Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat ca nu va accepta ca pensiile militarilor sa fie considerate pensii speciale, astfel ca la nivelul coalitiei de guvernare s-a constituit un grup de lucru care va analiza legea pensiilor si va veni cu amendamente. Ciolacu a aratat ca legea noua a pensiilor nu va fi retroactiva si ca nu este normal ca o persoana care a lucrat 1 zi ca magistrat sa beneficieze de legea speciala. Marcel Ciolacu a declarat, luni seara, la Romania TV, ca prioritatea sa si a colegilor sai este legea pensiilor speciale. ”Nu pot sa accept ca pensiile militarilor sa fie considerate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

