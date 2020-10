Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi seara, referindu-se la Liviu Plesoianu, Serban Nicolae si Viorica Dancila, ca "se intampla cateodata sa ai o pauza de Parlament".Ciolacu a fost intrebat la Antena 3 de ce oameni ca Liviu Plesoianu, Serban Nicolae sau Viorica Dancila nu mai au…

- "Cand am intrat eu in 2016 in PSD din pacate nu mai are legatura cu cel din 2020. Cel din 2020 e exact opusul celui din 2016. Pentru mine e cu neputința cum un om care cere votul oamenilor este capabil sa-și schimbe discursul și principiile pe care a afirmat ca le-a crezut de pe o zi pe alta. A fost…

- ​Șerban Nicolae, proaspat demisionat din PSD, anunța ca a decis sa candideze pentru un nou mandat de senator, din partea Partidului Ecologist Român.Dupa ce nu a prins un loc pe lista PSD la alegerile parlamentare, senatorul Șerban Nicolae a anunțat joi dimineața ca demisioneaza din partid.…

- "Ce stiu cu certitudine in acest moment, in organizatia din care face parte domnul Nicolicea nu mai este sustinut", a declarat Marcel Ciolacu, joi seara, la Antena 3. In ceea ce ii priveste pe Florin Iordache si Serban Nicolae, alti doi lideri PSD care nu se regasesc pe listele PSD, Ciolacu…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, joi seara, ca Eugen Nicolicea nu mai are sustinerea organizatiei locale din care face parte pentru o noua candidatura la alegerile parlamentare. "Ce stiu cu certitudine in acest moment, in organizatia din care face parte domnul Nicolicea nu mai este sustinut",…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, sustine ca social-democratii vor obtine peste 30% din voturi la alegerile locale, iar prezenta la urne va fi in jur de 40%."PSD va va ramane cel mai mare partid din tara. Scorul PSD va fi cu 3 in fata si va avea cel mai mare numar de alesi din Romania. Aceasta…

- În ”epoca Dragnea”, PSD a avut parte numai de cuvinte frumoase din partea Sputnik. La acea vreme, principalii favoriți ai organului oficial de propaganda al Kremlinului erau Liviu Pleșoianu, Șerban Nicolae și fostul trezorerier Mircea Draghici. Viorica Dancila a reușit, și ea, sa fie…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca motiunea de cenzura va trece si ca la votul asupra acestui document se vor cerne "faptele de declaratiile politice". "La aceasta ora va spun cu siguranta ca motiunea trece. Intr-adevar, sunt presiuni foarte mari. Ma suna si la ora asta (...) ne facem socotelile,…