Ciolacu, despre pensiile speciale: Nu va exista o ordonanță dată peste noapte „Nimeni nu-și va permite sa dea peste noapte o astfel de OUG”, a afirmat Ciolacu, intrebat despre valul de pensionari din sistemul de justiție, potrivit G4Media.ro.Liderul PSD a precizat ca obligația asumata de guvernanți prin PNRR este ca pana la data de 31 decembrie Guvernul sa vina cu un proiect de lege avizat de toți miniștrii, care apoi va intra in dezbatere la Parlament.„Nu va exista peste noapte o OUG astfel incat militari, jandarmi, polițiști, magistrați sa se trezeasca peste noapte cu schimbarea regulilor de catre politic”, a subliniat social-democratul. Unul dintre liderii coalitiei… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a luat in dezbatere, joi, cererile de pensionare depuse de 68 de judecatori, in contextul dezbaterilor din spatiul public privind desfiintarea pensiilor speciale, de care beneficiaza si magistratii, relateaza Agerpres. Fii la…

- Secția de judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, joi, cererile de pensionare a 60 de judecator, ceea reprezinta un record, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Potrivit acestora, inițial erau formulate 68 de cereri de retragere din activitate, insa in cazul unora s-a…

- Cererile de pensionare a peste 60 de judecatori vor fi dezbatute pe 3 noiembrie de catre Secția pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit ordinii de zi a sedintei, lista este deschisa de Gabriela Baltag, in prezent membru al CSM, urmata de patru judecatori de la Instanta suprema.…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii va lua in dezbatere in sedinta din 3 noiembrie cererile de pensionare depuse de 63 de judecatori. Potrivit ordinii de zi a sedintei, lista este deschisa de Gabriela Baltag, in prezent membru al CSM, urmata de patru judecatori de la Instanta…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii va lua in dezbatere in sedinta din 3 noiembrie cererile de pensionare depuse de 63 de judecatori. Potrivit ordinii de zi a sedintei, lista este deschisa de Gabriela Baltag, in prezent membru al CSM, urmata de patru judecatori de la Instanta…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii „isi exprima consternarea” fata de redeschiderea problematicii privind anumite aspecte referitoare la statutul judecatorilor, care este „de neinteles”, in contextul recentei adoptari de catre Parlamentul Romaniei a legilor justitiei. Comunicatul…

- Si magistratii ar urma sa aiba alte pensii speciale mai mici. Din aceasta cauza, foarte multi magistrați s-ar putea pensiona acum, pentru a evita schimbarile. Sectia pentru procurori a CSM a transmis acest avertisment si amintește ca oricum sistemul judiciar se confrunta cu deficit de personal. Unul…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, este de parere ca pensiile de serviciu ar trebui acordate la implinirea varstei de pensionare valabile pentru toate categoriile de salariati si nu mai devreme. Kelemen Hunor afirma ca, fara asa-numitele pensii speciale, sistemul public de pensii din Romania s-ar incadra…