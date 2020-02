Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca "este un record mondial sa intri in aceeasi zi in sedinta de guvern cu 24 de ordonante de urgenta", asa cum spune ca a facut Guvernul Orban marti. "Nu am vrut sa intram cu Biroul permanent reunit in noapte, sa nu lucram…

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, susține ca premierul Orban „a privatizat sanatatea romanilor, fara nicio explicație”, atunci cand a adoptat Ordonanța de Urgența privind liberalizarea programelor naționale din sectorul...

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, reactioneaza la decizia Guvernului Orban de a introduce accesul spitalelor private la programele naționale de sanatate."!Cel mai teama mi-a fost de OUG cu sanatatea. Prim-ministrul, in momentul acesta, a privatizat sanatatea romanilor, fara nicio…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, anunta cateva modificari prin OUG in privinta alegerilor parlamentare. Printre prevederile ordonantei de urgenta se numara dublarea numarului de parlamentari pentru diaspora, iar romanii de peste hotare vor putea vota timp de trei zile, ca in cazul alegerilor prezidentiale,…

- Premierul chinez Li Keqiang a cerut Uniunii Europene sa faciliteze achizițiile urgente de materiale medicale din țarile membre, a anuntat sambata Guvernul de la Beijing, pe fondul cresterii cazurilor de imbolnaviri cauzate de coronavirus, potrivit Reuters, preluat de Mediafax.Numarul deceselor provocate…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, reactioneaza dur la anuntul premierului Orban despre blocarea intrarii in vigoare a legii care prevedere dublarea alocatiilor pentru copii. Liderul PSD acuza PNL de dubla masura, dupa ce liberalii au fortat anul trecut dublarea alocatiilor, cand PSD…

- Guvernul condus de Ludovic Orban vrea sa faca o revoluție in ceea ce privesc pensiile speciale și propune o noua Ordonanța de Urgența. PSD, prin vocea actualului Președinte interimar, Marcel Ciolacu, nu este de acord cu propunerea facuta de actuala guvernare și incearca sa rstoarne calculele facute.…

- Mai multe articole ale Ordonantei 114 vor fi abrogate Premierul Ludovic Orban. Foto Agerpres. Guvernul va pregati un proiect de lege pentru abrogarea mai multor articole din Ordonanta 114, prevederi care au afectat negativ mediul de afaceri, a anuntat premierul…