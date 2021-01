Bugetul alternativ propus de PSD poate fi accesat . „Astazi, alaturi de colegii mei, vom prezenta bugetul alternativ pe anul 2021, propunerea PSD. Am fost intrebati care e scopul acestui buget alternativ, de ce am depus acest efort sa il construim si sa il prezentam, poate pe buna dreptate ca nu avem in acest moment majoritatea parlamentara ca sa trecem acest buget prin parlament. E prima oara in 30 de ani cand un partid de opozitie vine cu o propunere de buget alternativ. Noi consideram ca cetatenii trebuie sa cunoasca adevarul, sa stie care e alternativa la austeritatea propusa de aceasta guvernare.…