- Senatorul Eugen Teodorovici este singurul parlamentar al Partidului Social Democrat care nu a semnat motiunea de cenzura impotriva Guvernului, scrie Agerpres.Anunțul a fost facut, luni, de liderul interimar al formatiunii, Marcel Ciolacu, presedinte al Camerei Deputatilor.„Din cate stiu eu, domnul Teodorovici…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca formatiunea pe care o conduce are o propunere de premier in cazul in care motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi adoptata de Parlament. „Avem o propunere de prim-ministru. Nu este membru al PSD in acest moment”, a declarat Ciolacu…

- Birourile reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au decis luni seara ca motiunea de cenzura a PSD impotriva Cabinetului Orban sa fie citita intr-un plen reunit care va avea loc pe 20 august si va incepe la ora 12.00. Votul si dezbaterea motiunii vor fi stabilite intr-o alta sedinta a conducerii…

- Intrebat daca se va concretiza varianta sustinerii unui premier tehnocrat, Marcel Ciolacu a spus ca PSD are o propunere de prim ministru. "Avem o propunere de prim ministru. Nu este membru PSD in acest moment", a explicat Ciolacu. Cat despre speculatiile potrivit carora Eugen Teodorovici…

- PSD a depus luni moțiunea de cenzura împotriva Cabinetului Orban, "cel mai dezastruos guvern pe care l-a avut România în ultimii 30 de ani", a anunțat liderul social-democrat Marcel Ciolacu. Pentru a trece moțiunea sunt necesare 233 de voturi. Documentul este semnat de 205…

- E ziua moțiunii in Parlament. PSD urmeaza sa depuna, astazi, la Parlament, motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Orban. Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, lider interimar al PSD, a anuntat, miercuri, ca social-democratii vor depune pe 17 august motiunea de cenzura impotriva Guvernului,…

- Liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu a declarat ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa in momentul in care exista garantia 100% ca aceasta va trece. El a adaugat ca, in prezent, PSD are 204 voturi, iar pentru ca motiunea sa fie adoptata sunt necesare 223 de voturi in Parlament.

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu a anunțat miercuri ca partidul sau va depune o moțiune de cenzura impotriva Executivului condus de Ludovic Orban, la finalul starii de alerta. Ciolacu susține ca Guvernul a ocolit Parlamentul propunand o ordonanța care restrange drepturile și libertațile romanilor,…