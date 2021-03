Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat marți la TVR 1 ca au inceput negocierile pentru o moțiune de cenzura care sa darame Guvernul. Citește și: Mihai Margineanu: Nu vi se pare ciudat ca presa n-a mai dat nimic despre atentatele teroriste? . „Am inceput (negocierile) si cu AUR si cu…

- George Simion , co-președintele Alianței pentru Unirea Romanilor, a discutat despre decizia pe care o va lua partidul in cazul in care PSD va iniția o moțiune de cenzura impotriva guvernului Cițu, scenariu tot mai probabil in aceasta sesiune parlamentara. Dupa moțiunea simpla inițiata impotriva ministrului…

- Marcel Ciolacu anunța o moțiune de CENZURA impotriva Guvernului Cițu. „Nimeni nu ia nici o masura” Marcel Ciolacu susține ca va fi depusa moțiune de cenzura impotriva Guvernului Cițu, in aceasta sesiune parlamentara. Cel mai probabil tema va fi legata de modul in care Guvernul gestioneaza pandemia de…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca va fi depusa moțiune de cenzura impotriva Guvernului Cițu, in aceasta sesiune parlamentara. Cel mai probabil tema va fi legata de modul in care Guvernul gestioneaza pandemia de Covid-19. Citește și: Decizie cu parfum de razboi economic: `scandalul…

- „Nu poti sa ai crestere economica cand ai austeritate si tai tot. Noi venim cu aceste amendamente poate in ultima clipa acest guvern isi da seama ca proiectul de buget cu taieri si cu austeritate e o tampenie”, a afimat Marcel Ciolacu duminica seara, la Antena 3. Intrebat daca PSD va depune o motiune…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi seara, la Antena 3, ca PSD va depune moțiune de cenzura in timpul acestei sesiuni parlamentare impotriva Guvernului Cițu. ”Cițu s-a dus la Bruxelles, unde i s-a spus ca este pe ultimul loc din Europa la deficit. PSD cand a plecat de la guvernare a lasat un…

- In ședința din data de 19 ianuarie 2021, Curtea Constituționala a amanat, pentru ședința din 26 ianuarie 2021, judecarea sesizarilor de neconstituționalitate a Hotararii Parlamentului Romaniei nr.31 din 23 decembrie 2020 pentru acordarea increderii Guvernului, sesizari formulate de Grupurile parlamentare…

- Liderul senatorilor AUR, Claudiu Tarziu, a anuntat, in plenul reunit de miercuri, ca grupurile parlamentare ale Aliantei pentru Unirea Romanilor vor sesiza Curtea Constitutionala cu privire la faptul ca nu au fost indeplinite, formal, procedurile legale pentru investirea Guvernului Citu. „Va rog sa…